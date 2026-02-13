El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero en conmemoración de la creación de Radio de las Naciones Unidas, que comenzó sus emisiones el 13 de febrero de 1946. Esta fecha fue instaurada por la UNESCO en 2012 para reconocer la importancia histórica y actual de la radio como medio de comunicación. A lo largo de los años, la radio ha demostrado su capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos y continuar siendo un canal clave para la difusión de información y la libre expresión en todo el mundo. Hoy, el Día Mundial de la Radio destaca su relevancia, promoviendo el acceso a la información y la participación de las comunidades a través de este medio.

«Los locos de la azotea»: Luis Romero Carranza, César Guerrico, Miguel Mujica y el Dr. Enrique Susini

El Día Nacional de la Radiodifusión en Argentina se celebra el 27 de agosto. Esta fecha conmemora la primera transmisión local realizada por los llamados “Locos de la Azotea” en 1920.

El 27 de agosto de 1920 cuatro amigos, el médico Enrique Susini, de 25 años y tres colaboradores, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fueron responsables de un hito histórico: la primera emisión radial en la Argentina. Transmitieron Parsifal de Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo y fue captado por menos de cien personas. Por este acontecimiento, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión en la Argentina