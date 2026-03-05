Operativo contra el tráfico de fauna autóctona

Un operativo conjunto entre la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y personal de Fauna permitió el rescate de una gran cantidad de animales silvestres y autóctonos en los departamentos Capital y Pocito.

Entre los animales rescatados se encuentran:

19 serpientes de distintas especies, incluyendo Lampalagua, Yarara Grande, Pitón Bola y Falsa Coral

39 Gecos de distintos tamaños

11 Arañas de distintas especies

32 aves autóctonas, incluyendo rey del bosque, chamuchin, canario, Agapornis, diamantes, venteveo, loica, sorsal negro, gilgueros, corbatita, tero, Boquense, diucas y mixto

También se secuestraron 28 jaulas de diferentes tamaños y 5 armas, incluyendo 4 cortas y 1 larga, todas de gas y psp.

Cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia de Pocito, de la Ley 941-R y 606-L, y se les otorgaron medidas en el 1° Juzgado de Faltas y el Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito.

Los animales rescatados fueron trasladados a un lugar de resguardo por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.