Horóscopo 7 de abril

♈ Aries

Tenés claro lo que querés, pero a veces el entorno empuja hacia lugares que no te representan. El día será clave para frenar, pensar y dejar atrás miedos que vienen demorando decisiones importantes. También convendrá poner límites en el amor si sentís que alguien intenta imponerte su mirada.

♉ Tauro

Tu capacidad para resistir y seguir adelante vuelve a ser una de tus mayores fortalezas. Este martes será útil para retomar una situación que parecía difícil de superar y leer mejor las señales de lo que pasa a tu alrededor. En el amor, convendrá dejar de buscar perfecciones imposibles.

♊ Géminis

La jornada será favorable en lo profesional y también en negocios o acuerdos que necesiten definición. Si aparece una firma o una decisión importante, habrá que revisar bien cada detalle antes de avanzar. En lo sentimental, se abre un momento propicio para volver a ilusionarte.

♋ Cáncer

Puede abrirse una etapa distinta en lo social, aunque las dudas te estén frenando más de la cuenta. El día invita a salir de lo conocido, explorar otros ambientes y no temerle a lo nuevo. En el amor, alguien espera una señal tuya y será mejor no sostener ambigüedades por demasiado tiempo.

♌ Leo

Aunque las cosas vengan bien, todavía no será momento de relajarte del todo. Hay avances, pero también tareas pendientes que exigirán constancia. Una propuesta económica o de inversión podría resultar interesante. En lo afectivo, sumar pequeños gestos ayudará a que la relación no caiga en la rutina.

♍ Virgo

Una dificultad en el trabajo puede incomodarte, pero también dejarte una enseñanza valiosa. Hablar con alguien de confianza será una buena forma de soltar angustias y bajar la carga emocional. En el amor, convendrá dejar de mirar tanto hacia atrás para poder abrirte a una nueva etapa.

♎ Libra

Es un buen momento para darle más valor a lo que conseguís y dejar de minimizar tus logros. Mostrar seguridad no implica soberbia. En lo laboral, será importante adaptarte cuando algo no salga como esperabas. En la pareja, la comunicación seguirá siendo la mejor herramienta para sostener el equilibrio.

♏ Escorpio

El amor será protagonista de la jornada, tanto para quienes están en pareja como para quienes todavía no definieron un vínculo. Si hay dudas o necesidades no dichas, será un buen momento para hablar con sinceridad. También puede aparecer un gesto inesperado que cambie por completo tu perspectiva afectiva.

♐ Sagitario

El día pide revisar con honestidad cuánto te comprometiste con tus metas en las últimas semanas. Será una jornada útil para sacar conclusiones y planificar mejor lo que viene. En el amor, convendrá no dejarse influir por terceros y prestar más atención a las señales de la persona que tenés cerca.

♑ Capricornio

Puede llegar una noticia positiva en el plano laboral y devolverte motivación en un momento en el que todo parecía demasiado rutinario. El crecimiento está más cerca de lo que pensabas. En lo sentimental, será importante no relegar a quien te acompaña y hablar con claridad sobre tus planes a futuro.

♒ Acuario

Tu espíritu de lucha vuelve a ser el motor más fuerte para avanzar. Una conversación o consejo de alguien a quien admirás puede ayudarte a encontrar una clave importante. También podría aparecer un ingreso inesperado. En el amor, si alguien ocupa cada vez más espacio en tu cabeza, será momento de animarte a dar una señal.

♓ Piscis

Una situación personal puede haberte generado preocupación por haber confiado en quien no debías. Sin embargo, este martes empieza a mostrar una salida y una persona cercana podría jugar un papel importante en tu defensa. En el amor, el bajón anímico será pasajero y tenderá a acomodarse cuando se resuelva ese conflicto.

Fuente: El Litoral