¡Atención! Prestaciones que continúan
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que continúa el operativo de salud, cabe destacar que la prestación de anteojos ya ha cubierto su cupo. A continuación, se detallan los servicios que seguirán disponibles:
- Control de signos vitales, peso y talla
- Vacunación
- Medicina de familia
- Test de ITS
- Odontología
- Salud Mental
- Programa antisedentarismo
- 0800+Cidi
- Trámite de DNI
- Tarjeta SUBE
- Vacunación canina
El acceso a los servicios será por orden de llegada presentando DNI.
SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE