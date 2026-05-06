Más historias

El Zonal Cuyano de automovilismo correrá otra vez en el autódromo “El Zonda”

Será este fin de semana por la tercera fecha del campeonato y se esperan 15 pilotos sanjuaninos en pista.

Este fin de semana se presentará nuevamente el Zonal Cuyano de automovilismo en el autódromo “El Zonda”, tal cual ocurrió el 12 de octubre del año pasado, en la reapertura del mítico escenario, esa vez en conjunto con el TC 2000. Este 9 y 10 de mayo se disputará la tercera fecha del calendario, evento donde se esperan 15 pilotos sanjuaninos en pista. Hasta el momento son 12 locales confirmados, pero se espera que la lista aumente en los días venideros.

Si bien todavía no están confirmados oficialmente los horarios por la organización, se espera que el día sábado 9 la actividad comience a las 9:00 con entrenamientos, seguido al mediodía de clasificaciones y series de tres categorías (Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), mientras que el domingo por la mañana se correrían las series de la Clase 1, y luego las carreras finales de todas las categorías. La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, según confirmó APAC, club organizador.

En el campeonato de la Clase 3, Nicolás Peralta y Facundo Della Motta están posicionados 2° y 5° respectivamente, este último habiendo ganado la fecha anterior, en tanto que Bautista Mattar aparece sexto en la tabla de posiciones, y Oscar Royón, que estuvo presente la carrera pasada, décimo.

Nuestra provincia solo está representada en el campeonato de Clase 2, hasta el momento, por Gonzalo Martínez. El piloto sanjuanino aparece 4°, con 51 puntos.

La Clase 1, con una fecha menos, tiene en la tabla de posiciones en segundo puesto a Mauricio Martos, quinto Eduardo Rached, sexto Emanuel Espósito, 10° Antonio Lichardi y 11° Santiago Ortega, estos dos últimos debutando en la categoría y en el automovilismo de pista la fecha pasada en San Martín, Mendoza.