Horóscopo 11 de mayo

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No hay demasiada estabilidad en el amor. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. Prepárese para recibir buenos acuerdos económicos. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Relájese, tiene que huir de la crispación.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La familia será su gran apoyo. Busque nuevas formas de aumentar su capital. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. En lo económico, la suerte estará de su parte. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Su cuenta corriente crece. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Celoso con su pareja, pero sin motivo. No sea tan ostentoso aunque su economía se lo permita. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No haga sufrir a los demás innecesariamente. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Está en un momento laboral especialmente eficaz. Los cambios de humor perjudican su salud.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. Ayuda a sus compañeros desinteresadamente. Buen estado de salud.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. No gaste demasiado dinero. Será intensa la actividad laboral y necesitará un descanso. Si el estrés aumenta deberá ponerle remedio.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Cuidado con los riñones, evite el frío.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. No se preocupe tanto por el dinero. Necesita eficacia para progresar laboralmente. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

Fuente: El Litoral