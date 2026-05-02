A 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano

EL REPORTERO 2 de mayo de 2026
Crucero Belgrano bien

El 16 de abril de 1982, el buque zarpó desde la Base Naval Puerto Belgrano con 1.093 tripulantes rumbo al área de operaciones.

El 2 de mayo, a las 16:02 horas, el A.R.A. General Belgrano fue atacado por el submarino británico HMS Conqueror. Dos torpedos impactaron en su estructura, provocando daños irreversibles. Minutos después, a las 16:23, se emitió la orden de abandonar el buque.

Media hora más tarde, el crucero se hundió en aguas del Atlántico Sur. En condiciones extremas, con bajas temperaturas y mar adverso, los sobrevivientes permanecieron durante horas en balsas hasta ser rescatados.

Nuestro diario digital recuerda la nota con el sobreviviente del Crucero Belgrano Juan Nievas.

Guerra de Malvinas: Juan Nievas, sobreviviente del crucero ARA Gral Belgrano

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