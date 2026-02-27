A febrero lo despedimos bailando
Celebramos el cierre anual de los talleres de tango y folclore en nuestra Plaza Departamental, un espacio pensado para vos que, año tras año, nos reúne y nos motivan a seguir compartiendo nuestra cultura.
En colaboración con la Universidad Nacional de San Juan, febrero cierra con música y danza.
Gracias a los vecinos que participan y acompañan estos espacios de encuentro pensados para todas las familias santaluceñas.
Sigamos haciendo y sigamos construyendo el mejor lugar para vivir.