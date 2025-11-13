A través de FO.DE.RE, el Gobierno entrega más de $17 mil millones a obras municipales

El Gobierno de San Juan destina $17.119.856.207 millones de pesos a los municipios de la provincia para la ejecución de obras, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.

El Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE) tiene como objetivo promover el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y urbano en los distintos departamentos de la provincia.

A través de este mecanismo, cada municipio puede planificar y ejecutar obras que fortalezcan su infraestructura, mejoren la calidad de vida de los vecinos y generen empleo local.

Para acceder a estos fondos, los municipios deben adherir y cumplir con las normas establecidas en el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, que garantiza una gestión transparente y ordenada de los recursos públicos.

Las reglas fiscales que deben cumplir los municipios se refieren básicamente a que los gastos públicos corrientes no deben crecer por encima de la inflación, la cantidad de empleados debe ir en línea con el crecimiento de la población. Además, los servicios de la deuda pública no deben ser superiores al 10% de los recursos corrientes.

Entre los destinos previstos para esta inversión se destacan proyectos de infraestructura básica, pavimentación, mejoramiento urbano, obras de agua y saneamiento, recuperación de espacios públicos, desarrollo turístico y fortalecimiento de sectores productivos locales.

Destinos de los fondos por departamento:

ALBARDON

• Monto Asignado: $731.017.860,06

• Proyecto Principal: Mejoramiento de Cementerio Municipal: Remodelación de Sanitarios, y Conjunto Deportivo Las Lomas (Cierre Perimetral, Playón, Grupo Sanitario, Vivienda del Encargado).

• Coeficiente: 4,27%

• Monto Asignado: $501.611.786,88

• Proyecto Principal: Proyecto de Cordón, Cuneta e Iluminación en Calle 9 de Julio, Calle Sarmiento, y calle Troncal Principal – Barrio Pte. Perón, entre otros

• Coeficiente: 2,93%

• Monto Asignado: $532.427.528,05

• Proyecto Principal: Proyecto de Iluminación LED y Remodelación de Plazas (933 luminarias), entre otros.

• Coeficiente: 3,11%

• Monto Asignado: $2.174.221.738,34

• Proyecto Principal: Rehabilitación Plaza Salvador María del Carril (Plaza Desamparados), Plaza Gertrudis Funes, y Boulevard Avda. Córdoba, entre otros.

• Coeficiente: 12,70%

• Monto Asignado: $861.128.767,23

• Proyecto Principal: «PARQUE DE LOS NIÑOS».

• Coeficiente: 5,03%

• Monto Asignado: $1.518.531.245,60

• Proyecto Principal: Polideportivo Municipal Cubierto, entre otros

• Coeficiente: 8,87%

• Monto Asignado: $544.411.427,40

• Proyecto Principal: Ampliación Red de Alumbrado Público, Construcción de 2 (dos) Polideportivos, y Equipamiento de Plaza Angualasto.

• Coeficiente: 3,18%

• Monto Asignado: $623.162.765,95

• Proyecto Principal: Puesta en Valor Av. 25 de Mayo y veredas en distintos distritos.

• Coeficiente: 3,64%

• Monto Asignado: $573.515.182,95

• Proyecto Principal: Cierre perimetral de playones deportivos (Las Chacritas, Villa Fiorito, Alto de Sierra, La Manadita).

• Coeficiente: 3,35%

• Monto Asignado: $1.172.710.150,21

• Proyecto Principal: Construcción de 5 Playones Polideportivos.

• Coeficiente: 6,85%

• Monto Asignado: $1.854.080.427,27

• Proyecto Principal: Refacción Integral Plaza Barrio Belgrano, Refacción Integral Plaza de los Niños, y Recambio de Luminarias de Sodio a LED (2144 unidades).

• Coeficiente: 10,83%

• Monto Asignado: $1.453.475.792,01

• Proyecto Principal: Pavimentación y Repavimentación de Vías en diversos barrios y calles.

• Coeficiente: 8,49%

• Monto Asignado: $568.379.226,09

• Proyecto Principal: “PLANETARIO HIPATIA”.

• Coeficiente: 3,32%

• Monto Asignado: $1.138.470.437,79

• Proyecto Principal: “PLAN DE MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO” (533 unidades).

• Coeficiente: 6,65%

• Monto Asignado: $749.849.701,89

• Proyecto Principal: Construcción de 7 Playones Deportivos.

• Coeficiente: 4,38%

• Monto Asignado: $421.148.462,70

• Proyecto Principal: Paseo Peatonal Barrio Grimalt, Alumbrado Público Aviadores Españoles, Intervención Urbana V° Santa Rosa, e Iluminación Plaza San Martin.

• Coeficiente: 2,46%

• Monto Asignado: $482.779.945,05

• Proyecto Principal: Playones Deportivos, Cordón Cuneta, Banquina Lateral y Veredas de Hormigón, y Alumbrado Público (242 unidades).

• Coeficiente: 2,82%

• Monto Asignado: $731.017.860,06

• Proyecto Principal: Construcción de Asfaltos Urbanos en Villa Santa Rosa.

• Coeficiente: 4,27%

• Monto Asignado: $487.915.901,91

• Proyecto Principal: Cierre Perimetral y Construcción de vestuarios/sanitarios, Banco de Suplentes y Tribuna en cancha de Hockey, Cierre Perimetral y Construcción de Sanitarios en Polideportivo Barrio Conjunto I y II, e Iluminación LED (350 unidades).

• Coeficiente: 2,85%