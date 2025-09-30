AATRAC sigue creciendo

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) Filial San Juan, orgullosa de su avance.

Hoy, con inmensa alegría y emoción, se logró iluminar todo el camping, parrilleros, lugar de reuniones, canchas, todos los sectores.

La satisfacción es mayor porque al menos el 90 por ciento de la construcción total del camping se logró mediante gestión propia, ello nos llevó a que nuestro predio lleve el Nombre Héctor Santiago Agüero, que oportunamente en el año 2011, recibió su homenaje, por su tarea perseverante.

Situación igual en lo edilicio de nuestra sede, impecable. Que a pesar las adversidades, no nos detuvieron y continuaremos está senda.

Gracias Alberto Agüero (Sede Central) y Carlos W. Agüero (Camping). (El apellido es solo coincidencia, no son familiares).

Alberto Javier Barboza. Secretario Adjunto.



Foto: Alberto Agüero y Carlos Agüero

Ubicación del Complejo: Camping AATRAC

Lemos e /calles 5 y 6 – Depto. Pocito (San Juan)

Consultas a Seccional AATRAC SAN JUAN

9 de Julio 375 (Este)

Tel.: 0264-4225100



El gremio AATRAC consiguió su personería gremial por Resolución N° 35, con fecha 7 de marzo de 1946. Esta importante distinción la obtuvo de la SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN, que la registró bajo el número 8 y la convirtió en una de las primeras organizaciones sindicales en alcanzarla en Argentina.

AATRAC cuenta con una Obra Social (OSTRAC – SCIS) brinda cobertura médica a sus afiliados y sus familias en Argentina.

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, capacita tanto a operadores, locutores, personal de Correo. Formándolos en los diferentes ámbitos, políticos, sindical, social.

AATRAC, con hoteles en todo el país, brinda beneficios a sus afiliados.

En el caso de AATRAC filial San Juan, posee un extenso Camping, con piletas de natación, parrilleros, canchas de fútbol entre otras.