Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

El desembarco inesperado de Abel Pintos en el escenario del Cosquín Rock 2026 sorprendió a los asistentes y marcó uno de los momentos más destacados del festival en su 25º aniversario. La presencia del reconocido folclorista en uno de los encuentros musicales más convocantes de Argentina ratificó su versatilidad y capacidad para mezclarse con distintos géneros.

En una noche cargada de expectativas, la voz inconfundible de Abel Pintos era una de las más esperadas. Fiel a su trayectoria, eligió evitar el formato de show solista y se sumergió en el ADN colaborativo del Cosquín Rock. Su primera aparición fue junto a Alejandro “Ale” Kurz, líder de El Bordo, con quien interpretó clásicos del rock argentino y elevó la energía del festival.

Pero sin dudas, el punto culminante estuvo marcado por la versión de “Jijiji”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Apenas iniciaron los primeros acordes, el predio explotó en un pogo colectivo. Abel Pintos comentó: “Yo a Ale hace muchos años que lo conozco”, y agregó, con una sonrisa sobre la tradicional reacción del público al himno ricotero: “Con esta canción es infalible que suceda”.

Durante esa jornada intensa, el artista también se integró en la presentación de Eruca Sativa, sumando su tono a una actuación potente y llena de energía. Estas colaboraciones reafirmaron el perfil ecléctico de la edición 2026, en la que los estilos dialogaron sin prejuicios.

El cantante no solo colaboró con referentes del rock, sino que su participación se convirtió rápidamente en uno de los episodios más comentados y celebrados en redes sociales, mostrando una vez más su arraigo y vigencia en el público musical. La actuación de Abel Pintos fue acompañada por su hijo Agustín, producto de su matrimonio con Mora Calabrese, reforzando la dimensión personal de su visita a Córdoba.

