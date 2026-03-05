El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, encabezó este 2 de marzo el acto de Cambio de Presidencia de la Corte de Justicia de San Juan, realizado en la Sede Académica del Poder Judicial, en el Club Sirio Libanés. En su mensaje, destacó la importancia de una justicia sana como garantía de los derechos fundamentales y subrayó el dinamismo que ha experimentado el Poder Judicial en los últimos años, remarcando que la Justicia debe acompañar el ritmo de los cambios sociales.

Durante la ceremonia, el Dr. Daniel Olivares Yapur asumió la presidencia de la Corte para el período comprendido entre marzo de 2026 y febrero de 2027, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 201 de la Constitución de la Provincia de San Juan y el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 2352-O), que disponen el ejercicio anual y rotativo de la Presidencia del cuerpo entre sus miembros.

La Dra. Adriana García Nieto, quien ejerció la presidencia desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026, brindó su discurso de cierre, en el que realizó una rendición de cuentas de su gestión. Señaló que el último año estuvo orientado a consolidar los procesos de transformación implementados previamente, avanzando hacia una etapa de revisión y mejora en la calidad del servicio de Justicia, con énfasis en la transparencia y la salud institucional.

Por su parte, el nuevo presidente, Dr. Olivares Yapur, afirmó que el Poder Judicial integra uno de los tres poderes del Estado Provincial y que su función trasciende la mera resolución de casos. Reconoció el esfuerzo de magistrados y funcionarios en el proceso de transformación impulsado en los últimos seis años -al que definió como una “metamorfosis judicial”-y asumió el compromiso de continuar fortaleciendo el servicio de justicia en articulación con el Ministerio Público.

En su intervención, el vicegobernador Martín sostuvo que una comunidad que no cuenta con justicia plena ven comprometidos sus derechos esenciales, como la vida, la propiedad y la libertad. Asimismo, felicitó a la Corte y a todo el personal judicial por el cambio de paradigma evidenciado en los últimos años, destacando que el contexto actual exige respuestas ágiles y acordes a una realidad en constante transformación.

El acto contó con la presencia de ministros del Poder Ejecutivo; la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar; el fiscal de Estado, Miguel Sebastián Dávila; magistrados y funcionarios del fuero federal; autoridades militares y de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales; representantes de entidades profesionales, entre ellos la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan,. Ana Lía Larrea; la presidenta del Consejo de Fiscalías y Asesorías,. Laura Romarión; la vicepresidenta del Foro de Abogados, Gabriela Ramos Rojas; el presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP), Fernando Castro; autoridades académicas, y magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial.

De acuerdo con el Acuerdo General Nº 143/2025, el orden de reemplazo en la Presidencia de la Corte, en caso de ausencia del Dr. Olivares Yapur, será el siguiente: primero, el Dr. Juan José Victoria; segundo, el Dr. Guillermo Horacio De Sanctis; tercero, el Dr. Marcelo Jorge Lima; y cuarto, la Dra. Adriana García Nieto.

Asimismo, las salas de la Corte de Justicia quedaron conformadas hasta el 28 de febrero de 2027 de la siguiente manera:

● Sala Primera: presidida por el Dr. Juan José Victoria, integrada junto al Dr. Guillermo Horacio De Sanctis y el Dr. Marcelo Jorge Lima.

● Sala Segunda: presidida por la Dra. Adriana García Nieto, integrada junto al Dr. Guillermo Horacio De Sanctis y el Dr. Marcelo Jorge Lima.

● Sala Tercera: presidida por el Dr. Daniel Olivares Yapur, junto a la Dra. Adriana García Nieto y el Dr. Juan José Victoria.

