Algunos buques aliados cruzan el estrecho de Ormuz

En los últimos días, Irán ha permitido que solo un reducido grupo de buques transite por sus aguas territoriales en el estratégico estrecho de Ormuz, en lo que ejecutivos del sector naviero consideran un intento de demostrar el control iraní sobre la vía marítima. Según un análisis de señales de transpondedor realizado por Financial Times a través de la plataforma MarineTraffic, al menos ocho embarcaciones —incluidos petroleros y graneleros de India, Pakistán, Grecia y la propia flota iraní— han tomado una ruta poco habitual alrededor de la isla de Larak.

Entre los buques que han utilizado este recorrido se encuentran principalmente aquellos que previamente recalaron en puertos iraníes. Un operador de tanqueros pagó una tarifa de 2 millones de dólares a las autoridades de Irán para garantizar el paso seguro por el estrecho, informó Lloyd’s List Intelligence. Otros barcos podrían haber cruzado sin activar sus sistemas automáticos de localización.