Allanamiento en Rivadavia secuestran armas y marihuana

La Policía de San Juan realizó un allanamiento en dos domicilios de Barrio Sierras de Marquesado, en el Departamento Rivadavia, en el marco de una investigación por el delito de portación de arma de fuego.

En el primer domicilio, la policía secuestró un arma de fuego tipo revolver calibre 22, 87 cartuchos calibre 22, un arma de fuego tipo revolver calibre 32, un cartucho calibre 32, 8 cartuchos calibre 16, un chaleco tipo táctico policial y 22 plantas de marihuana.

En el segundo domicilio, se detuvo a Maza, de 20 años, y se secuestraron 2 plantas de marihuana.

El detenido y el secuestro fueron trasladados a la Comisaría 38°. La Justicia Federal intervino en el caso de las plantas de marihuana, con personal de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.