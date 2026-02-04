Allanamiento y secuestro de armas y aves protegidas en Rawson

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
escopeta vieja

La policía llevó a cabo un allanamiento en la calle Clemente Rodríguez Este, Rawson, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Flora y Fauna, en el marco de una investigación por tenencia de arma de fuego sin autorización.

En el operativo se secuestraron:

  • 26 aves autóctonas y exóticas (cardenales amarillos y benteveo)
  • Un arma bataán súper 54 con municiones
  • Una carabina tiro a tiro calibre 7,65 mm
  • Una pistola semiautomática calibre 22
  • Una carabina calibre 22

Además, se aprehendió a un hombre identificado Arredondo, quien quedó a disposición del Ayte Fiscal Dr. Oropel Oscar, quien inició el procedimiento especial de Flagrancia.

