Allanamiento y secuestro de armas y aves protegidas en Rawson

La policía llevó a cabo un allanamiento en la calle Clemente Rodríguez Este, Rawson, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Flora y Fauna, en el marco de una investigación por tenencia de arma de fuego sin autorización.

En el operativo se secuestraron:

26 aves autóctonas y exóticas (cardenales amarillos y benteveo)

Un arma bataán súper 54 con municiones

Una carabina tiro a tiro calibre 7,65 mm

Una pistola semiautomática calibre 22

Una carabina calibre 22

Además, se aprehendió a un hombre identificado Arredondo, quien quedó a disposición del Ayte Fiscal Dr. Oropel Oscar, quien inició el procedimiento especial de Flagrancia.