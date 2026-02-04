Allanamientos y detenciones por amenazas y heridas con arma de fuego en Pocito

La Brigada de Investigaciones Sur llevó a cabo un operativo en los barrios Las Pampas y Cruce de Los Andes, departamento de Pocito, luego de un hecho grave ocurrido el 26 de enero, en el que el Sr. Tejada fue amenazado de muerte y herido con armas de fuego por dos mujeres y dos hombres.

Tras investigaciones, se individualizó a los autores y se realizaron seis allanamientos con mandatos judiciales de la UFI Genérica. En el operativo se secuestraron:

Un arma de fuego de fabricación casera (tumbera).

Un arma de fuego tipo revólver calibre 22.

Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm.

23 cartuchos de diferentes calibres.

Dos teléfonos celulares.

Además, se detuvo a dos mujeres de apellido Morán y Balmaceda.

En uno de los allanamientos también se secuestraron 28 envoltorios con cocaína (10 gramos), lo que llevó a la detención de una mujer de apellido Almiñana, quedando a disposición de la Justicia Federal.

El operativo contó con la colaboración de diversas brigadas de investigaciones, dependencias policiales, Grupo GERAS, Guardia de Infantería, GAM, y fiscales de UFI Genérica.