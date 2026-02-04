Allanamientos y detenciones por amenazas y heridas con arma de fuego en Pocito
La Brigada de Investigaciones Sur llevó a cabo un operativo en los barrios Las Pampas y Cruce de Los Andes, departamento de Pocito, luego de un hecho grave ocurrido el 26 de enero, en el que el Sr. Tejada fue amenazado de muerte y herido con armas de fuego por dos mujeres y dos hombres.
Tras investigaciones, se individualizó a los autores y se realizaron seis allanamientos con mandatos judiciales de la UFI Genérica. En el operativo se secuestraron:
- Un arma de fuego de fabricación casera (tumbera).
- Un arma de fuego tipo revólver calibre 22.
- Un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm.
- 23 cartuchos de diferentes calibres.
- Dos teléfonos celulares.
Además, se detuvo a dos mujeres de apellido Morán y Balmaceda.
En uno de los allanamientos también se secuestraron 28 envoltorios con cocaína (10 gramos), lo que llevó a la detención de una mujer de apellido Almiñana, quedando a disposición de la Justicia Federal.
El operativo contó con la colaboración de diversas brigadas de investigaciones, dependencias policiales, Grupo GERAS, Guardia de Infantería, GAM, y fiscales de UFI Genérica.