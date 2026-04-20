Andino impulsa una ley clave para el futuro: educación obligatoria en economía del conocimiento en todo el país.

El proyecto propone incorporar contenidos vinculados a tecnología, innovación y producción digital en todas las escuelas secundarias, con una mirada federal, inclusiva y orientada al empleo del futuro.

El diputado nacional Cristian Andino presentó un ambicioso proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Educación en Economía del Conocimiento, una iniciativa estratégica que busca preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI y fortalecer el desarrollo productivo de la Argentina.

La propuesta establece la incorporación obligatoria y progresiva de contenidos vinculados a la programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, robótica, biotecnología, ciberseguridad y economía digital en todas las escuelas secundarias del país, tanto de gestión pública como privada.

El proyecto se enmarca en las leyes vigentes de educación nacional, técnico profesional y promoción de la economía del conocimiento, y propone una implementación federal a través del Consejo Federal de Educación, respetando las competencias de cada provincia. Además, contempla la capacitación docente, la mejora de la infraestructura tecnológica en las escuelas, y la articulación entre el sistema educativo, el sector científico-tecnológico y el entramado productivo, incluyendo universidades, organismos nacionales y empresas del sector.

En ese sentido, también promueve la inclusión digital, la reducción de brechas de acceso y la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de estas áreas estratégicas. “Estamos dando un paso fundamental para el futuro de nuestros jóvenes. La economía del conocimiento no es el futuro, es el presente, y Argentina no puede quedarse atrás. Esta ley

busca igualar oportunidades, generar empleo de calidad y preparar a nuestros chicos para un mundo cada vez más tecnológico y competitivo”, expresó Andino.

Y agregó: “Invertir en educación en economía del conocimiento es apostar al desarrollo del país, al talento argentino y a un modelo productivo basado en la innovación y el trabajo”. El proyecto prevé un plazo de implementación de hasta dos años y financiamiento específico a través del Presupuesto Nacional, garantizando su sostenibilidad y alcance en todo el territorio.

Con esta iniciativa, Andino reafirma su compromiso con una agenda moderna, inclusiva y orientada al crecimiento, poniendo a la educación en el centro del desarrollo nacional.