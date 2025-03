Andrea Názara es campeona argentina de trail en distancia long y clasificó al mundial

En Bariloche hubo gran actuación de sanjuaninos. Horacio Peñaloza fue segundo en el nacional. Soledad Sánchez quedó segunda en los 42K.

El fin de semana se corrió Bariloche 100, la carrera más importante de trail en la Patagonia. Tuvo diferentes distancias, destacándose la de 80 kilómetros, válida por el Campeonato Nacional modalidad long, donde el premio mayor fue clasificar al campeonato mundial.

Allí estuvieron compitiendo Andrea Názara, Horacio Peñaloza, Franco Oro, Facundo Nuñer y Juan Manzano, en tanto que también como atleta de Alto Rendimiento, en la distancia de 42K, lo hizo Soledad Sánchez.

Gran actuación de Andrea Názara, consagrándose campeona argentina y clasificando a la tercera edición del Campeonato del mundo de montaña y trail running, que tendrá lugar en la ciudad de Canfranc, España del 25 al 28 de septiembre.

Apenas finalizada la estupenda carrera que hizo, Andrea Názara comentó: “La idea estaba en tratar de llegarlo lo más arriba posible, pero bueno, de ahí a que se convierta en realidad, en que todo salga bien…

Largué muy enfocada, me sentía bien, así que mentalmente fui re positiva y disfrutando de la carrera todo el tiempo. Físicamente también me sentí bien, las piernas me acompañaron un montón, no sufrí calambres, ninguna molestia. Largué re tranqui, como siempre, como normalmente es una característica que tengo para todas las carreras y -a medida que me voy sintiendo bien- voy mejorando un poco el ritmo.

Hubo un momento en que me sentí un poco descompuesta, pero a partir del kilómetro 60 ya me sentí mejor y pude despegarme ahí un poquito. Así que nada, la he pasado muy bien, me sentí bien en líneas generales y se dio. Así que muy contenta, estoy muy feliz y se lo dedico a mis hijos que me están esperando en San Juan”.

Ahora, el gran objetivo de Andrea será seguir entrenando fuerte, pero esta vez con el Mundial de Canfranc como objetivo.

En general, el nivel de los representantes sanjuaninos fue muy bueno, pues además de lo logrado por Názara, entre los varones hizo una gran carrera Horacio Peñaloza, quien se quedó con el tercer escalón del podio en el campeonato nacional.

El panorama lo completaron Franco Oro en el octavo puesto y Facundo Nuñer en el décimo, es decir que San Juan tuvo tres top ten el clasificador final. Otro de los representantes, Maximiliano Alaniz, fue 17°, en tanto que Juan Manzano no pudo finalizar porque una vieja lesión que comenzó a molestar desde el día sábado, también se hizo presente el domingo.

Quien sigue demostrando un enorme nivel en cada competencia que participa, sin importar la distancia, es Soledad Quiroga, quien fue segunda en la distancia de 42 kilómetros.

“En la primera subida me cuido un poco, que es cuando se me van dos chicas porque me habían dicho que la subida al Cerro Otto era muy dura y yo no la había hecho nunca y como que ahí se definía la carrera, que era partir del kilómetro 30, entonces por eso me cuido porque sé que es lo que más me falta trabajar; pero después, cuando llego a la subida, si bien era dura, me sentía re bien, podía correr, había partes en que podías desprenderte, no era una pared vertical, después, sí venía un pedacito que era una pared vertical, medio resbaloso.

Fue increíble la cantidad de gente alentándote en la parte más difícil, la pared más vertical, donde había un grupo de personas haciendo pasillos como en las carreras de Europa, gritando y alentando. Me guardé para esa subida, quizás sirvió, pero la fui a encarar como que me iba a morir y al final me resultó super llevadera la última parte y ahí ya salías a la cumbre del Otto.

No me quería quemar las piernas al principio, así que dije voy a mantener el ritmo que creo que puedo y seguí así, ahí dejé de ver a las chicas que iban adelante, una era quien fue ganadora (Emilia Giustiniani).

Después, volví a apretar un poco en la bajada, pero no era una bajada larga, era subir y bajar constante, hasta que salimos a la calle. Volvemos a subir y me encuentro con Sol (Andreucetti). Ahí la paso, ya no venía muy bien, me dijo que venía medio descompuesta de la panza (debió abandonar).

La paso y llegamos al kilómetro 20 y pico, me doblo el pie, pero dije no puedo parar, aguanto, aguanto. Ni miré si se me había inflamado, seguí. Después vino la subida, la última que era una de las más duras, entonces ahí no he sentido el pie, pero cuando tuve que empezar a bajar sentí un gran dolor, si hubiese tenido el pie sano quizás me podría haber desprendido un poco más, más allá que a la primera no la alcanzaba.

Sacando lo del pie, me he sentido muy bien físicamente, nunca me ha faltado el aire, nunca he sentido que mis piernas no daban más. Llegué y nada, otras veces llego y estoy a punto de acalambrarme. La verdad que las sensaciones han sido muy lindas, he disfrutado mucho la carrera, en ningún momento he sentido que no podía más. Estoy muy feliz”.

Campeonato nacional de long (80K)

Damas

1ª Andrea Názara (San Juan) 10h29m37s

2ª Bianca Domínguez (Mendoza) 10h34m31s

3ª Laura Gordiola (Pucón) 10h59m46s

Varones

1° Patricio González (Bariloche) 8h30m14s

2° Marcos Vidoz (Dina Huapi) 8h49m11s

3° Horacio Peñaloza Grossi (San Juan) 9h18m12s

42K – Damas

1ª Emilia Giustiniani (Bariloche) 4h33m08s

2ª María Soledad Sánchez Ruiz (San Juan) 4h38m56s

3ª María Inés Chrestia (Tucumán) 4h55m03s