Aprehenden a un hombre por portación de arma de fuego y secuestran estupefacientes en 9 de Julio

Personal de Brigada de Investigaciones Este logró la aprehensión de un hombre y el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes tras un procedimiento realizado en el departamento 9 de Julio.

El hecho ocurrió en horas de la noche del dia de ayer, cuando personal policial se encontraba realizando tareas investigativas en inmediaciones de Estación de Servicio Axion, ubicada en Ruta 20 Km 11, departamento 9 de Julio.

En el lugar observaron una motocicleta con dos ocupantes. Al descender del móvil para entrevistarlos, el conductor emprendió la huida a pie hacia el cardinal oeste del predio siendo aprehendido a los pocos metros.

Al realizarle el palpado de urgencia se le secuestró un morral negro marca Adidas en cuyo interior había un arma de fuego tipo revólver con empuñadura de color marrón. Asimismo, entre sus pertenencias se hallaron 5 cartuchos calibre 22 y una bolsa de plástico color verde con 42 envoltorios de papel blanco.

La acompañante, quien permaneció junto a la motocicleta marca Motomel 150 c.c. modelo Skua color roja con blanco, fue identificada en el lugar.

Se dio intervención a personal de Drogas Ilegales, quienes realizaron la prueba de campo arrojando resultado positivo para marihuana en los 44 envoltorios secuestrados. También intervino personal de Criminalística para el secuestro y peritaje del arma de fuego.

El aprehendido un joven de 22 años de edad, con domicilio en el departamento Rawson.

Tomó intervención la UFI Flagrancia.