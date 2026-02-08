Aprehendido por hurto simple en Pocito

En la mañana de hoy, personal policial de la Subcomisaria Buenaventura Luna aprehendió a Montaña, de 20 años, acusado de robar en un local de Villa Las Mercedes, Departamento de Pocito.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22 horas, y fue captado por una cámara de seguridad del lugar. La damnificada, aportó el registro fílmico a la policía, lo que permitió identificar al sospechoso.

En el momento de la aprehensión, Montaña llevaba consigo una gorra de color bordo y una mochila de carrito color roja, que fueron reconocidas en el vídeo por la damnificada. Ante la situación, el masculino comenzó a ofuscarse con personal Policial, por lo que se procedió a su aprehensión.

La UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Florencia Caiyet, interviene en la causa. La fiscal dispuso que el aprehendido quede vinculado al legajo de mención y que la comisaría jurisdiccional llene los demás requisitos legales.