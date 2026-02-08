Aprehendido por robo y lesiones en Chimbas

EL REPORTERO 8 de febrero de 2026
celular robado 4

Un hombre de 23 años fue aprehendido en el Barrio Báez Laspiur, Departamento de Chimbas, acusado de intentar robar un teléfono celular y agredir a una mujer.

El hecho ocurrió en la tarde de hoy, cuando la víctima se encontraba en la calle Valdez y Gob Izaza. El acusado, Cortes Espejo, intentó sustraerle el teléfono celular y en el forcejeo le provocó lesiones.

La UFI Flagrancia interviene en la causa, a cargo del Dr. Solera Alejandro. El fiscal en turno, Dr. Carlos Rodríguez, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia.

