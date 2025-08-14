Aprehensión y hallazgo

Uniformados fueron comisionados por el operador de turno a Calle Independencia y Calle Lemos, Dpto. Pocito, donde habría un hecho de sustracción de elementos de un domicilio. Al arribo policial, se entrevistó al ciudadano Costa, quien manifestó que le habían sustraído elementos de un domicilio deshabitado que tienen en alquiler. Señaló que los sujetos FLORES DANIEL y MOLINA JONATHAN habrían ingresado al domicilio, violentando la puerta de ingreso del frente y del fondo, sustrayendo elementos del baño como:

1 lavamanos con su pie.

1 inodoro.

1 reja de ventana de material hierro del frente del domicilio.

Los acusados fueron interceptados en Calle Independencia y Jachal. Dentro de una bolsa de arpillera se encontró:

Una reja de hierro.

Un pie de lavamanos de color rosado.

Un inodoro de color rosado.

Se mantuvo comunicación con el Dr. Romero Facundo, quien se hizo presente en el lugar y manifestó que mantenía comunicación con la Dra. Virginia Branca, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.