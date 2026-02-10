Aprehensión y secuestro de un automóvil robado en el Barrio CGT

Un hombre de 35 años fue aprehendido en la mañana de hoy en el Barrio CGT, acusado de robar un automóvil Peugeot 206 negro.

Según fuentes policiales, el personal de la Comisaría 13° fue comisionado al lugar del hecho, donde se encontró a un masculino empujando el vehículo en cuestión. Al ser interrogado, el sujeto manifestó que la propietaria le había dado el auto para repararle el embrague, pero se constató que la cerradura estaba violentada y se encontró un elemento contundente en el tambor del rodado.

La propietaria del vehículo, confirmó que el auto había sido robado y no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

El aprehendido, identificado como Gomez de 35 años, fue puesto a disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Salinas Jorge, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.