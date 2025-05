Aprende inglés usando IA

Los usuarios tiene la posibilidad de ingresar un prompt en ChatGPT y personalizarlo de acuerdo con sus necesidades. Es un proceso completamente gratis.

Esta herramienta permite activar, de forma gratuita, un modo de tutor personalizado en inglés, convirtiéndose así en un apoyo útil para quienes desean mejorar en este idioma.

Para activar este modo, los usuarios solo deben ingresar el siguiente prompt o indicación:

“Hola ChatGPT, me gustaría que me ayudes a aprender inglés. Quiero practicar tanto gramática como vocabulario, pronunciación y también mejorar mi comprensión oral y escrita. Puedes ser mi profesor de inglés y darme explicaciones claras, ejemplos y corregir mis errores. Comencemos con lo básico (o el nivel que elija) y luego vayamos avanzando. ¿Puedes recomendarme una forma de estudiar y también hacer ejercicios conmigo?”.

Se recomienda utilizar una cuenta personal y adaptar el prompt según las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, se puede especificar si el interés está en inglés para viajes, negocios, presentaciones orales o preparación de exámenes.

El modo profesor de inglés en ChatGPT permite a los usuarios convertir esta herramienta de inteligencia artificial en un tutor personalizado, disponible en cualquier momento y adaptado a sus necesidades específicas.

Al ingresar un prompt claro, como por ejemplo: “Hola ChatGPT, quiero que seas mi profesor de inglés. Ayúdame a practicar gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión”, la plataforma comienza a interactuar como un docente virtual.

Este modo está diseñado para ofrecer explicaciones detalladas, ejemplos contextualizados y correcciones en tiempo real.

Por ejemplo, si el usuario escribe: “She go to the school every day”, ChatGPT corregirá: “Recuerda que con la tercera persona del singular en presente simple debes añadir ‘-es’: ‘She goes to school every day’”. Además, puede explicar por qué se usa esa forma verbal, reforzando el aprendizaje.

También puede generar ejercicios adaptados al nivel del usuario. Si se solicita práctica de vocabulario, puede proponer actividades como completar oraciones o identificar sinónimos.

Por ejemplo: “Complete the sentence: I usually ____ (drink) coffee in the morning”. El sistema, tras recibir la respuesta, proporciona retroalimentación inmediata.

Otra función destacada es la práctica de conversación. El usuario puede pedirle a ChatGPT que actúe como un compañero de diálogo en situaciones comunes, como una entrevista de trabajo o una conversación en un aeropuerto. Esto ayuda a mejorar la fluidez y la comprensión oral a través de simulaciones prácticas.