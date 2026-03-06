Aprender, Trabajar y Producir lanzará 100 talleres nuevos, distribuidos en los 19 departamentos de San Juan

Este martes 10 de marzo, desde las 9 hs, estará habilitado el sitio web de inscripciones. Esta iniciativa del Gobierno de San Juan combina formación teórico-práctica con la implementación de prácticas profesionalizantes y financiamiento para proyectos de autoempleo, incluyendo microcréditos destinados a fomentar el desarrollo personal y económico de los participantes.

Por iniciativa del gobernador Marcelo Orrego, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se amplía la oferta de cursos y capacitaciones para sanjuaninos que tengan entre 18 y 65 años. Toda la información sobre los talleres está disponible en https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar y las inscripciones se habilitarán a partir de las 9 hs del martes 10 de marzo.

Este programa no es solo una herramienta para quienes desean insertarse en el mercado laboral, sino también para aquellos que buscan emprender o desarrollar proyectos productivos propios.

Con «Aprender, Trabajar, Producir», San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de su gente, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible en toda la provincia.

La propuesta por departamento contempla las siguientes capacitaciones:

Albardón

Panadería Básica

Service y Reparación de Lavarropas

Soldadura Básica para Jóvenes

Operario en Servicios Edilicios Generales

Computación II

Angaco

Soldadura II

Domótica / Automatización Inteligente

Repostería Artesanal

Marketing Digital y Ventas Online

Calingasta

Mantenimiento Integral de Complejos Turísticos

Atención al Huésped

Agro

Capital

Automatización Domótica

Soldadura I

Soldadura II – Avanzada

Electricidad Industrial I

Electricidad Industrial II

Caucete

Electricidad Básica

Panadería Regional

Reparación y Service de Lavarropas

Soldadura I

Marketing y Promoción Turística Local

Chimbas

Panadería Básica

Mantenimiento Edilicio Integral

Instalación de Sistemas de Seguridad Residencial

Soldadura y Herrería para Mujeres

Barbería

Iglesia

Mantenimiento Integral de Cabañas

Repostería

Técnicas de Atención al Huésped

Marketing Digital y Comercio Electrónico

Jáchal

Gastronomía Básica I

Electricidad básica

Mecánica de Motos

Elaboración de dulces y productos regionales

Técnicas de Atención al Huésped

Mantenimiento de Equipos de Riego

Operador Máquinas Textiles – Nivel básico

Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas

Alfabetización digital I

9 de Julio

Electricidad I

Pastelería para Eventos

Electricidad II

Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Pocito

Soldadura inicial – Nivel I

Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Técnicas Avanzadas de Repostería

Soldadura Aplicada a Maquinarias Agrícolas – Nivel II

Manipulación de alimentos

Rawson

Operador de maquinarias Textiles

Soldadura básica para mujeres

Cuidado de adultos mayores

Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado

Mantenimiento Edilicio Integral

Rivadavia

Mantenimiento Edilicio Integral

Gastronomía

Peluquería-Barbería

Domótica e Instalación de Sistemas de Seguridad

Atención Gastronómica y Servicio de Salón

San Martín

Apicultura

Mantenimiento Edilicio Integral

Mantenimiento de Equipos de Riego

Marketing y Ventas Aplicadas al Turismo

Santa Lucía

Técnicas en Panificación

Sistemas de Climatización I: Aire acondicionado

Alfabetización Digital I

Técnicas de Oratoria y Liderazgo

Peluquería-Barbería

Auxiliar en Técnicas en Higiene y Seguridad

Técnicas en Tejido Artesanal

Atención Gastronómica y Servicio de Salón

Sarmiento

Soldadura Básica

Atención al Cliente y Oratoria

Plomería

Tractorista

Ullum

Mantenimiento Integral de Cabañas

Atención al Huésped

Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Valle Fértil

Operario Apícola

Soldadura Básica

Mantenimiento Integral de Cabañas

25 de Mayo

Soldadura Básica I

Gastronomía

Soldador Herrero II

Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado

Zonda

Gastronomía Regional

Marketing Digital para Turismo Rural

Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas