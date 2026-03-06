Aprender, Trabajar y Producir lanzará 100 talleres nuevos, distribuidos en los 19 departamentos de San Juan

EDITOR 6 de marzo de 2026
Aprender, Trabajar y Producir lanzará 100 talleres nuevos, distribuidos en los 19 departamentos de San Juan

Este martes 10 de marzo, desde las 9 hs, estará habilitado el sitio web de inscripciones. Esta iniciativa del Gobierno de San Juan combina formación teórico-práctica con la implementación de prácticas profesionalizantes y financiamiento para proyectos de autoempleo, incluyendo microcréditos destinados a fomentar el desarrollo personal y económico de los participantes.

Por iniciativa del gobernador Marcelo Orrego, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se amplía la oferta de cursos y capacitaciones para sanjuaninos que tengan entre 18 y 65 años. Toda la información sobre los talleres está disponible en https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar y las inscripciones se habilitarán a partir de las 9 hs del martes 10 de marzo.
Este programa no es solo una herramienta para quienes desean insertarse en el mercado laboral, sino también para aquellos que buscan emprender o desarrollar proyectos productivos propios.
Con «Aprender, Trabajar, Producir», San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de su gente, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible en toda la provincia.
La propuesta por departamento contempla las siguientes capacitaciones:

Albardón

  • Panadería Básica
  • Service y Reparación de Lavarropas
  • Soldadura Básica para Jóvenes
  • Operario en Servicios Edilicios Generales
  • Computación II

Angaco

  • Soldadura II
  • Domótica / Automatización Inteligente
  • Repostería Artesanal
  • Marketing Digital y Ventas Online

Calingasta

  • Mantenimiento Integral de Complejos Turísticos
  • Atención al Huésped
  • Agro

Capital

  • Automatización Domótica
  • Soldadura I
  • Soldadura II – Avanzada
  • Electricidad Industrial I
  • Electricidad Industrial II

Caucete

  • Electricidad Básica
  • Panadería Regional
  • Reparación y Service de Lavarropas
  • Soldadura I
  • Marketing y Promoción Turística Local

Chimbas

  • Panadería Básica
  • Mantenimiento Edilicio Integral
  • Instalación de Sistemas de Seguridad Residencial
  • Soldadura y Herrería para Mujeres
  • Barbería

Iglesia

  • Mantenimiento Integral de Cabañas
  • Repostería
  • Técnicas de Atención al Huésped
  • Marketing Digital y Comercio Electrónico

Jáchal

  • Gastronomía Básica I
  • Electricidad básica
  • Mecánica de Motos
  • Elaboración de dulces y productos regionales
  • Técnicas de Atención al Huésped
  • Mantenimiento de Equipos de Riego
  • Operador Máquinas Textiles – Nivel básico
  • Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas
  • Alfabetización digital I

9 de Julio

  • Electricidad I
  • Pastelería para Eventos
  • Electricidad II
  • Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Pocito

  • Soldadura inicial – Nivel I
  • Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado
  • Técnicas Avanzadas de Repostería
  • Soldadura Aplicada a Maquinarias Agrícolas – Nivel II
  • Manipulación de alimentos

Rawson

  • Operador de maquinarias Textiles
  • Soldadura básica para mujeres
  • Cuidado de adultos mayores
  • Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado
  • Mantenimiento Edilicio Integral

Rivadavia

  • Mantenimiento Edilicio Integral
  • Gastronomía
  • Peluquería-Barbería
  • Domótica e Instalación de Sistemas de Seguridad
  • Atención Gastronómica y Servicio de Salón

San Martín

  • Apicultura
  • Mantenimiento Edilicio Integral
  • Mantenimiento de Equipos de Riego
  • Marketing y Ventas Aplicadas al Turismo

Santa Lucía

  • Técnicas en Panificación
  • Sistemas de Climatización I: Aire acondicionado
  • Alfabetización Digital I
  • Técnicas de Oratoria y Liderazgo
  • Peluquería-Barbería
  • Auxiliar en Técnicas en Higiene y Seguridad
  • Técnicas en Tejido Artesanal
  • Atención Gastronómica y Servicio de Salón

Sarmiento

  • Soldadura Básica
  • Atención al Cliente y Oratoria
  • Plomería
  • Tractorista

Ullum

  • Mantenimiento Integral de Cabañas
  • Atención al Huésped
  • Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado

Valle Fértil

  • Operario Apícola
  • Soldadura Básica
  • Mantenimiento Integral de Cabañas

25 de Mayo

  • Soldadura Básica I
  • Gastronomía
  • Soldador Herrero II
  • Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado

Zonda

  • Gastronomía Regional
  • Marketing Digital para Turismo Rural
  • Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas

