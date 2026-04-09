En Santa Lucía acompañamos el programa Aprender, Trabajar y Producir, una iniciativa del Gobierno de San Juan impulsada por el gobernador Marcelo Orrego , que transforma la capacitación en trabajo real.✳️

Ya comenzaron los cursos y, entre ellos, el de panificación que se dictó en la Unión Vecinal Centro.

Hoy ese camino empieza a brindar herramientas concretas y nuevas oportunidades.💪🏻

Así funciona un Estado presente: acompaña desde el inicio y convierte ese primer paso en futuro, manifestó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego.💙

A seguir sumando oportunidades. 💪.