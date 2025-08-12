Aprobación de Memoria y Balance
Ayer se llevó adelante la Asamblea Ordinaria de nuestra Biblioteca Popular José Ignacio de la Roza. En este encuentro, se presentó y aprobó la Memoria y Balance de nuestra institución.
También se conocieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas, cuya aprobación fue por unanimidad Presidente: Gremoliche José Luis
Secretario: Medina Raul
Tesorero: Tobal Mariela
Vocales Titulares
1* vocal : Cuello Mauro
2* vocal : Astudillo Monica
Vocales suplentes
1* vocal Quinteros Javier
2* vocal Jofre Federico
COMISION REVISORA DE CTAS.
1* titular : Solis Sergio
2* titular : Molina Eliana
1* suplente: Gil Natalia
2* suplente: Ortiz S
Mirna Moral, conducción