Aprobación de Memoria y Balance

Ayer se llevó adelante la Asamblea Ordinaria de nuestra Biblioteca Popular José Ignacio de la Roza. En este encuentro, se presentó y aprobó la Memoria y Balance de nuestra institución.



También se conocieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas, cuya aprobación fue por unanimidad Presidente: Gremoliche José Luis

Secretario: Medina Raul

Tesorero: Tobal Mariela

Vocales Titulares

1* vocal : Cuello Mauro

2* vocal : Astudillo Monica

Vocales suplentes

1* vocal Quinteros Javier

2* vocal Jofre Federico

COMISION REVISORA DE CTAS.

1* titular : Solis Sergio

2* titular : Molina Eliana

1* suplente: Gil Natalia

2* suplente: Ortiz S

Mirna Moral, conducción

maspresentes #masactivos