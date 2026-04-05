Arbolado público: tareas de mantenimiento y seguridad del 6 al 12 de abril

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará intervenciones en espacios verdes y atenderá reclamos vecinales, además de operativos de erradicación de árboles peligrosos

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de trabajos de arbolado público previsto desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de abril, con acciones orientadas al mantenimiento de espacios verdes, la mejora de la iluminación urbana y la seguridad de los vecinos.

Durante la semana, entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril, las tareas se desarrollarán en doble turno. En horario de 8 a 13 horas, se llevarán adelante trabajos de corte de ramas bajas y erradicación de árboles secos en el arbolado de plazas y espacios verdes, con el objetivo de preservar el estado sanitario de los ejemplares y optimizar las condiciones del entorno urbano.

Por la tarde, de 13 a 17 horas, las cuadrillas municipales atenderán reclamos por despeje de luminarias y corte de ramas bajas en distintos domicilios de la ciudad, dando respuesta a las solicitudes de los vecinos.

En tanto, durante el sábado 11 y domingo 12 de abril, de 8 a 13 horas, se realizarán operativos de erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios, priorizando aquellos casos que representen riesgo para la seguridad pública.