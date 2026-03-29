Arbolado público: tareas del 30 de marzo al 5 de abril

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará trabajos de mantenimiento en espacios verdes y atención de reclamos, además de operativos de erradicación de árboles peligrosos

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de intervenciones en el arbolado público previsto desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, en el marco del plan permanente de mantenimiento y cuidado del espacio urbano.

Durante el período comprendido entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, se desarrollarán tareas en doble turno. En horario de 8 a 13 horas, las cuadrillas municipales llevarán adelante trabajos de corte de ramas bajas y erradicación de árboles secos en el arbolado de plazas y espacios verdes. Por la tarde, de 13 a 17 horas, se atenderán reclamos de despeje de luminarias y corte de ramas bajas en distintos domicilios de la ciudad.

En tanto, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, de 8 a 13 horas, se ejecutarán operativos de erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios, priorizando aquellos casos que representen riesgo para los vecinos y la infraestructura urbana.