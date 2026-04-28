Así están los cruces a falta de una fecha

EDITOR 28 de abril de 2026
Al Torneo Apertura 2026 le resta solamente una fecha para que finalice la fase regular. Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia ya clasificados, así quedarían los cruces de playoffs si la primera ronda terminase ahora.

Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026

Parte alta del cuadro

  • Estudiantes *(1º A) vs. Barracas Central (8º B)
  • Rosario Central * (4°B) vs. Lanús* (5°A)
  • River * (2º B) vs. Independiente (7º A)
  • Vélez * (3º A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B)

Parte baja del cuadro

  • Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)
  • Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)
  • Boca * (2° A) vs. Huracán (7° B)
  • Argentinos * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)

*Ya están clasificados.

