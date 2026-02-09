Atención! Corte Total
Urgente. Vialidad Nacional informa que personal apostado en RN 141 realizó corte preventivo ante bajada de creciente.
⛔ CORTE TOTAL DE TRANSITABILIDAD
🛣️ Ruta Nacional 141
📍 Zona: Bermejo Caucete (San Juan)
🚫 NO se permite la circulación bajo ningún aspecto y no se habilitará el paso a ningún tipo de vehículo:
Se comunica a la población que tal fue pronosticado las condiciones climáticas vuelven a ser peligrosas.
📌 Por este motivo, la transitabilidad en esta ruta representa un peligro real e inminente, motivo por el cual se tomó la decisión de realizar el corte total preventivo.
🕗 PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN
Se evaluará en horas si continúa vigente este corte total, según la evolución de las condiciones climáticas y el estado de la calzada.
📣 ATENCIÓN
✅ Población en general
✅ Transportistas
✅ Camioneros
✅ Empresas de colectivos
✅ Municipios
✅ Defensa Civil y organismos de emergencia
🚫 RN 141: NO CIRCULAR. CORTE TOTAL.
Vialidad Nacional – Distrito San Juan