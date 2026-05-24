¡Atención! Cortes y regulaciones de tránsito

Las interrupciones y desvíos vehiculares se realizarán en distintos sectores de Capital por el desfile patrio del 25 de Mayo y el desarrollo del Desafío Ruta 40.

En el marco de los festejos patrios por el 25 de Mayo y de los eventos deportivos previstos para el fin de semana, se implementarán cortes y regulaciones de tránsito en distintos sectores de Capital, con el objetivo de garantizar el orden de vecinos, participantes y conductores.

Por un lado, el próximo lunes 25 de mayo se llevará adelante el desfile patrio, por lo que permanecerá cortada la circulación sobre Avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre Las Heras y Avenida Rioja, desde las 08:00 horas. Como vías alternativas, se podrá circular por calle Mitre hacia el este y por Rivadavia hacia el oeste.

Además, el domingo 24 de mayo, entre las 16:00 y las 21:00 horas, habrá un corte de tránsito por el desarrollo del prólogo del Desafío Ruta 40. La interrupción vehicular abarcará el cuadrante conformado por Avenida Libertador, Las Heras, España y calle 25 de Mayo.

En cuanto al desarrollo general del Desafío Ruta 40, desde la organización y las áreas de seguridad indicaron que no habrá cortes totales de rutas, aunque sí se realizarán regulaciones y controles preventivos en la salida del autódromo El Villicúm y en algunos puntos de cruce sobre rutas provinciales y nacionales.

Desde la Secretaría de Seguridad solicitaron a la comunidad circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito, y prever tiempos de traslado durante ambas jornadas.