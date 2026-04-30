¡Atención! Docentes 30 de abril pago

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la Provincia de San Juan informa a la comunidad docente que el día 30 de abril se acreditarán los haberes correspondientes al mes en curso.

Asimismo, se comunica que el ítem Nueva Conectividad San Juan, que habitualmente se acreditaba dentro de los primeros días del mes, será acreditado de manera conjunta con el salario mensual.

La presente medida tiene por finalidad unificar el cronograma de pagos, contribuyendo a una mayor claridad y orden en la percepción de los haberes.

El Ministerio continúa trabajando para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones.

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