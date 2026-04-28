¡Atención! Homologaron el acuerdo salarial de abril 2026

EL REPORTERO 28 de abril de 2026
homo SEC

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, homologó el acuerdo paritario correspondiente al segundo trimestre de 2026 para los trabajadores mercantiles, mediante la Disposición 550/2026.

El entendimiento fue alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

En materia salarial, el acuerdo establece un incremento remunerativo del 5% sobre las escalas básicas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 vigentes a marzo de 2026, incluyendo en la base de cálculo las sumas no remunerativas. La suba será aplicada de manera escalonada: un 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

Además, se dispuso la continuidad de las sumas no remunerativas vigentes, correspondientes a $40.000 y $60.000, hasta junio de 2026. Estas se mantendrán en las mismas condiciones y serán incorporadas a los básicos en julio, en su valor nominal.

A su vez, se acordó el pago de una suma fija adicional de $20.000 durante abril, mayo y junio, de carácter no remunerativo y no acumulativo. El último tramo de este monto también será incorporado al salario básico a partir de julio.

En cuanto a los aspectos normativos, la homologación establece que el aporte solidario no podrá superar el 2%, conforme a la legislación vigente. Asimismo, la contribución especial prevista deberá administrarse de manera diferenciada de los fondos sindicales, y se realizaron aclaraciones respecto a la cláusula de ultractividad del acuerdo.

Con esta medida, el acuerdo paritario adquiere plena vigencia y aplicación en todo el país.

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