SANTA LUCIA ¡Atención vecinos de Santa Lucía! EL REPORTERO 22 de marzo de 2026 La municipalidad del departamento de Santa Lucía informa. Así funcionarán los servicios este fin de semana XXL (largo) Navegación de entradas Anterior: ¡Volvieron los operativos de salud a Santa Lucía!Siguiente: ¡Atención! Más historias SANTA LUCIA ¡Volvieron los operativos de salud a Santa Lucía! EL REPORTERO 22 de marzo de 2026 SANTA LUCIA ¡Gracias por tanto Cariño! ¡Feliz día Santaluceñas! EL REPORTERO 18 de marzo de 2026 SANTA LUCIA Vuelven los Operativos de Salud a Santa Lucía EL REPORTERO 18 de marzo de 2026