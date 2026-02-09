Avance de obra en la Unión Vecinal Villa Fort

EL REPORTERO 9 de febrero de 2026
obra fort

El compromiso se construye todos los días, con trabajo constante, presencia en cada barrio y hechos concretos 🤝🏗️

En la Unión Vecinal Villa Fort, este proceso se refleja en cada etapa de la obra, fortaleciendo la unión y el crecimiento del barrio y de todos los vecinos.

Seguimos avanzando con responsabilidad, cercanía y una gestión que no se detiene, manifestó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego. 💪

Sigamos haciendo, sigamos construyendo 🤝

¡Santa Lucía, el mejor lugar para vivir!

