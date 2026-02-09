Avances en el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano

La obra ingresa en su etapa final, con el piso de caucho instalado y trabajos de terminación en bordes, iluminación, parquización y mobiliario urbano.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con los últimos trabajos en el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano, en el departamento Capital. La intervención registra un progreso significativo, con el piso de caucho ya colocado en casi toda la superficie, restando únicamente ajustes finales vinculados a sus terminaciones.

Detalles finales del área lúdica

Actualmente, las tareas se concentran en los bordes del piso de caucho, donde se ultiman detalles para garantizar una correcta terminación y durabilidad del revestimiento. Esta superficie permite mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y uso del espacio destinado al juego infantil.

En paralelo, continúan los trabajos de iluminación, con la colocación de las luminarias sobre las columnas ya instaladas. Cada torre incorpora seis artefactos, lo que permitirá una adecuada iluminación del sector y mejores condiciones de uso durante el horario nocturno.

Parquización, mobiliario y cierre de obra

Como parte del acondicionamiento integral del espacio, se completó la colocación de césped en los sectores pendientes, junto con la aplicación de riego para lograr una cobertura uniforme. Además, se realizan tareas de limpieza general, con retiro de escombros y ordenamiento del área intervenida.

En relación con el mobiliario urbano, los bancos de hormigón ya se encuentran finalizados y colocados. Además, se ejecutan tareas de mejora en los bancos existentes, que incluyen pintura, aplicación de barniz protector y ajustes en las terminaciones. En paralelo, se concluyó la construcción del piso en un sector destinado a la colocación de bancos de metal y madera, completando el equipamiento del área intervenida.