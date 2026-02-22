Bella Vista celebró el 42° Festival de Valles y Cumbres

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
Martin Bella Vista

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó el pasado sábado 14 de febrero del 42° Festival de Valles y Cumbres en Bella Vista, departamento Iglesia, acompañando a la comunidad en una de las celebraciones culturales más emblemáticas de la región.

También estuvieron presentes el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; el diputado departamental Gustavo Deguer; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Agudo; y el director de Cultura, Facundo Mondaca.

La nueva edición del festival convocó a una multitud de vecinos y visitantes, quienes disfrutaron de una velada colmada de música, danzas y tradiciones. El evento volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para las familias iglesianas, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de la región.

El escenario principal reunió a artistas locales y regionales, cuyas presentaciones pusieron en valor el acervo cultural del departamento.

El Festival de Valles y Cumbres continúa posicionándose como una de las principales expresiones culturales del norte sanjuanino, proyectando las raíces iglesianas y fortaleciendo los lazos comunitarios en cada edición.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Más historias

Martin Calingasta

El vicegobernador acompañó la 48° edición del Carnaval de Calingasta

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
bomberos 1

Bomberos voluntarios de Chile visitaron la Legislatura de San Juan

EL REPORTERO 13 de febrero de 2026
batalla

Conmemoraron el 209º aniversario de la Batalla de Chacabuco

EL REPORTERO 13 de febrero de 2026