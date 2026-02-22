Bella Vista celebró el 42° Festival de Valles y Cumbres

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó el pasado sábado 14 de febrero del 42° Festival de Valles y Cumbres en Bella Vista, departamento Iglesia, acompañando a la comunidad en una de las celebraciones culturales más emblemáticas de la región.

También estuvieron presentes el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; el diputado departamental Gustavo Deguer; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Agudo; y el director de Cultura, Facundo Mondaca.

La nueva edición del festival convocó a una multitud de vecinos y visitantes, quienes disfrutaron de una velada colmada de música, danzas y tradiciones. El evento volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para las familias iglesianas, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de la región.

El escenario principal reunió a artistas locales y regionales, cuyas presentaciones pusieron en valor el acervo cultural del departamento.

El Festival de Valles y Cumbres continúa posicionándose como una de las principales expresiones culturales del norte sanjuanino, proyectando las raíces iglesianas y fortaleciendo los lazos comunitarios en cada edición.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi