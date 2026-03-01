Beneficios de sumar morrones a la alimentación diaria

Ricos en vitamina C, antioxidantes y fibra, los pimientos fortalecen las defensas y favorecen la salud cardiovascular.

Los morrones, también conocidos como pimientos, aportan mucho más que color y sabor a las comidas diarias. Su presencia en la mesa se asocia con una mejor calidad nutricional y una variedad de beneficios documentados por la investigación médica.

Incorporarlos en la dieta permite sumar vitaminas, antioxidantes y fibra en un solo alimento, mientras se mantiene un bajo aporte calórico. Además, su versatilidad los convierte en una opción frecuente en recetas de diferentes culturas y estilos gastronómicos.

Según la Cleveland Clinic, el consumo regular de morrones contribuye a la prevención de enfermedades, la protección de la memoria y la mejora de la digestión, reforzando su lugar como un aliado en la alimentación saludable.

Beneficios nutricionales y respaldo científico

La incorporación de morrones en la dieta diaria no solo potencia el sabor y el atractivo visual de los platos, sino que también ofrece beneficios reconocidos por la ciencia. Cleveland Clinic destaca que los morrones se caracterizan por su bajo aporte calórico y su riqueza en vitaminas, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes pueden ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades como el cáncer, contribuir a la protección de la memoria y favorecer la salud digestiva.

Los morrones, también denominados pimientos o capsicum, no contienen grasas y son fuente de vitaminas A, C, B6, E y ácido fólico. Una taza de morrón rojo crudo proporciona 191 miligramos de vitamina C, más del doble del requerimiento diario recomendado para un adulto. Además, cada porción incluye tres gramos de fibra, lo que ayuda a cubrir las necesidades diarias de este nutriente esencial para el tránsito intestinal y la salud metabólica.

Uno de los componentes más estudiados de los morrones es la beta-criptoxantina, un antioxidante que el organismo transforma en vitamina A. Según la dietista registrada Lara Whitson, citada por Cleveland Clinic, “el beta-criptoxantina ayuda a proteger las células del daño que puede provocar cáncer”.

Consumir morrones con regularidad, en combinación con una dieta rica en frutas y verduras, se vincula con una menor probabilidad de desarrollar cáncer de vejiga, pulmón y colon. El perfil antioxidante de los morrones, además, contribuye a proteger las células frente al daño crónico y puede reducir la incidencia de enfermedades como la artritis.

Salud cerebral y función cognitiva

Los pigmentos como las antocianinas, presentes sobre todo en los morrones rojos, se asocian con la protección de la memoria y la función cerebral. Estos compuestos, responsables del color intenso, aparecen vinculados con la ralentización del deterioro cognitivo. “No hay un alimento milagroso para evitar la demencia, pero las antocianinas están relacionadas con una mejor salud cerebral”, explicó Whitson. Incluir morrones rojos en la dieta permite aprovechar estos antioxidantes que favorecen la salud neurológica.

El contenido de fibra convierte a los morrones en aliados para una digestión eficiente y la prevención del estreñimiento. Una taza de morrones aporta tres gramos de fibra y escasas calorías, contribuyendo a alcanzar la recomendación diaria de entre 25 y 38 gramos. Cleveland Clinic resalta que “los morrones aportan fibra sin muchas calorías y son una forma fácil de aumentar el consumo diario”. Además, la fibra regula la función intestinal y disminuye el riesgo de cáncer de colon.

Diversidad de nutrientes según el color

Cada variedad de morrón ofrece un perfil nutricional particular. Los rojos contienen beta-caroteno, precursor de la vitamina A; el amarillo se destaca por su mayor contenido de vitamina C. Ylos verdes aportan más clorofila y tienen un sabor ligeramente más intenso, además de ser una buena fuente de vitamina C y ácido fólico.

Ninguno de estos tipos contiene capsaicina, el compuesto picante presente en otras variedades de pimientos, lo que facilita su inclusión en distintas recetas y permite adaptarlos a diferentes preferencias.

La versatilidad de los morrones permite sumarlos crudos en ensaladas, como acompañamiento fresco o junto a hummus. También pueden asarse e integrarse a pastas, salsas o sándwiches, además de resultar adecuados en salteados, sopas, guisos o como base para rellenos con arroz y legumbres.

Según Cleveland Clinic, su sabor suave y textura firme facilitan su utilización en una amplia variedad de preparaciones, preservando sus propiedades nutricionales y adaptándose a distintos estilos de alimentación.

