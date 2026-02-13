Bomberos voluntarios de Chile visitaron la Legislatura de San Juan

En el marco del Programa de Visitas Guiadas, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Higuera, comuna perteneciente a la Región de Coquimbo, en Chile, realizaron un recorrido por el edificio histórico de la Cámara de Diputados de San Juan.

La delegación estuvo encabezada por el superintendente del Cuerpo de Bomberos La Higuera, Norman Bugueño, y estuvo integrada por voluntarios y sus familias. Durante la visita, participaron de una charla didáctica a cargo del equipo de Información Parlamentaria, en la que se abordaron los orígenes del Poder Legislativo provincial, la evolución de sus sedes a lo largo del tiempo y la estructura institucional vigente.

Entre los espacios emblemáticos del edificio, conocieron el sector de muebles antiguos y la Galería de Vicegobernadores, donde se exhibe una muestra permanente de retratos que forman parte del patrimonio histórico e institucional de la provincia.

Como cierre de la actividad, el grupo participó de un simulacro de sesión legislativa, ocupando las bancas de los diputados y asumiendo roles parlamentarios, en una experiencia interactiva que permitió conocer de manera práctica el funcionamiento del proceso de toma de decisiones en el ámbito legislativo.

En diálogo con el equipo de Prensa de la Legislatura, el superintendente Norman Bugueño expresó su agradecimiento por el recibimiento y destacó la importancia del intercambio institucional. Explicó que la visita a la provincia se organizó a través de contactos con el Consejo Regional de Bomberos de Chile y que incluyó un intercambio con los bomberos voluntarios del departamento Ullum. En ese marco, se gestionó también la visita a la Legislatura como parte de la agenda oficial.

Bugueño señaló que el Cuerpo de Bomberos La Higuera está conformado por aproximadamente 50 voluntarios, hombres y mujeres, entre ellos jóvenes brigadieres que, desde los 15 años, inician su proceso de formación. Destacó además que, en esta oportunidad, se decidió incluir a las familias de los voluntarios para fortalecer la integración y permitirles compartir la experiencia del viaje y conocer la provincia de San Juan.

Respecto del encuentro con los bomberos sanjuaninos, subrayó el valor de compartir realidades y experiencias operativas. Indicó que existen similitudes geográficas entre la comuna de La Higuera y el departamento Ullum, especialmente en relación con la vegetación y la recurrencia de incendios forestales, así como en intervenciones vinculadas a rescates vehiculares. En ese sentido, manifestó la voluntad de intercambiar técnicas y procedimientos, e incluso brindar instancias de capacitación sobre abordaje de accidentes de tránsito, liberación y rescate de víctimas, a partir de la experiencia chilena.

Finalmente, recordó que el Cuerpo de Bomberos La Higuera inició su proceso de formación el 30 de junio de 2002, tras un incendio fatal en la comuna en el que fallecieron dos hermanos. A partir de ese hecho, los vecinos se organizaron en una brigada que, con el tiempo, se consolidó formalmente como cuerpo de bomberos en el año 2005. Actualmente, la institución cuenta con 22 años de trayectoria al servicio de su comunidad.