Brindan orientación fonoaudiológica en niños con TEA

El equipo del área de Lenguaje de Fonoaudiología del Hospital Rawson ofrece evaluación, asesoramiento y seguimiento al niño con Trastornos del Espectro Autista y a su familia.

Gran parte de los casos detectados de Trastornos del Espectro Autista fueron a través de la consulta realizada al fonoaudiólogo por los padres o por derivación médica, por problemas en el desarrollo del lenguaje y la conducta comunicativa del niño en sus primeros años de vida.

El Autismo es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo que se manifiesta por el déficit socio – comunicacional y las conductas repetitivas, restringidas y estereotipadas, con tendencia a aislarse.

El Trastornos del Espectro Autista (TEA) es un síndrome que se identifica con síntomas como:

*Deficiencia en conductas comunicativas no verbales para la interacción social (integración de comunicación verbal y no verbal, contacto visual, lenguaje corporal, déficits de la comprensión y el uso de comunicación no verbal, expresión facial y gestos).

*Híper o Hipo reactividad sensorial.

*Estereotipias verbales (ecolalias) y motoras.

*Déficit en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones apropiadas a su nivel de desarrollo.

*Déficit en reciprocidad emocional; entre otros.

El área de Lenguaje – Neurolingüística de la Sección de Fonoaudiología del Servicio de ORL del Hospital Rawson realiza evaluación, asesoramiento, seguimiento y tratamiento del paciente menor con TEA.

El equipo de fonoaudiólogas especializadas en TEA atiende, anualmente, entre 30 a 40 niños; pacientes correspondientes a una media entre 2 y 3 años de edad. La consulta al especialista se realiza por la aparición tardía del lenguaje expresivo y determinados comportamientos, por lo general, por iniciativa de los padres o derivación del pediatra o neurólogo.

El equipo de trabajo del Área Lenguaje está conformado por la Dra. María Carolina Balaguer (Jefa de Servicio), Lic. Ana María Capó (Coordinadora de Lenguaje), Flga. Eliana Guidet (Referente) y las licenciadas Noel Basualdo, Viviana Castro, Gabriela Espósito y Cintia Ridao.

El trabajo del Área Lenguaje consiste en:

Realización de anamnesis (exploración clínica a través de un interrogatorio) del paciente. De acuerdo a los datos, se realiza nuevamente anamnesis, pero con datos específicos (M-CHAT). Observación clínica del paciente, entre tres a cuatro sesiones.

(exploración clínica a través de un interrogatorio) del paciente. De acuerdo a los datos, se realiza nuevamente anamnesis, pero con datos específicos (M-CHAT). Observación clínica del paciente, entre tres a cuatro sesiones. Devolución a padres y asesoramiento.

a padres y asesoramiento. Se realizan estudios audiológicos a fin de descartar patología auditiva OEAS, BERA; más los estudios complementarios, según lo solicite el área de neurología.

En caso de ser un trastorno del espectro autista moderado y/o severo, se deriva a centros educativos terapéuticos, ya que cuentan mayor rango de profesionales formados.

Si el caso es de preocupación leve, se realiza seguimiento en Servicio de Fonoaudiología, en forma conjunta con las áreas de neurología, psicología y terapia ocupacional.

El tratamiento fonoaudiológico comprende varias técnicas y abordajes acordes a la necesidad de cada paciente. Estos procedimientos pueden mejorar la comunicación e independencia de las personas con trastorno del espectro autista, ayudando a tener una mejor calidad de vida. Pero es muy importante destacar que para un buen resultado de la terapia se necesita del compromiso y participación de toda la familia.

Es de gran importancia la detección y el diagnóstico oportuno de los niños con TEA, es por eso que a continuación se detallan una serie de signos de alerta para que los padres y familiares presten atención.

Algunos signos de alerta son:

Ausencia del desarrollo del habla y el lenguaje (el bebé no balbucea o no aparece lenguaje)

El niño no responde a su nombre

Parece no entender órdenes simples

El familiar cree que el menor no escucha bien, pero se desconcierta al observar que responde a otros sonidos

Falta de sonrisa social

Ausencia de la mirada conjunta con el interlocutor

Alteraciones sensoriales (tienen híper reactividad a los sonidos y contacto físico)

Jerga fascia (habla ininteligible sin intención de comunicar)

Si reconoce algunos de estos signos consulte con el médico pediatra o el neurólogo infantil a tiempo, es importante no esperar a que el niño cumpla más edad, él necesita tratamiento (estimulación temprana) adecuado para mejorar su desarrollo comunicacional.

En el Día de la Concienciación del Autismo, 2 de abril, aconsejamos prestar atención al desarrollo comunicativo del niño para una determinar un diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento.