Buenos precios y la mejor calidad

EL REPORTERO 9 de abril de 2026
verduras frutas bien

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.

Verduras 

PRODUCTODESDEHASTA
PAPA$800$1000
CAMOTE$1000$1500
ZANAHORIA$1000$1100
ZAPALLO TIERNO$500$1000
ZAPALLO INGLÉS$1200$1500
ZAPALLO ANCO$1000$1500
CHOCLO$500$1000
AJO$500$1000
ACELGA$1000$1200
ESPINACA$1000$1500
TOMATE PERITA$700$1500
TOMATE PLATENSE$700$2000
CEBOLLA$800$1000
CEBOLLA DE VERDEO$500$600
PIMIENTO$2000$3000
MORRÓN$4000$5000
BERENJENA$1000$1500
LECHUGA$1000$1200
PEPINO$1500$2000
BRÓCOLI$1500$2000
REMOLACHA$1500$3000
REPOLLO$1500$2000
RÚCULA$500$600
PALTA$4000$10.000
ESPÁRRAGO$1500$2000
CHAUCHA$1500$2500

Frutas

PRODUCTODESDEHASTA
BANANA$2500$2500
MANZANA$2500$2500
NARANJA$2500$3000
DURAZNO$2500$2500
CIRUELA$1600$2500
MANDARINA$2000$2500
KIWI$8000$9000
CEREZA$12.000$13.000
LIMÓN$200$400
PERA$2500$2500
POMELO$1000$2000
FRUTILLA$12.000$15.000
ANANÁ$4000$4500
MANGO$2000$2500
SANDÍA$500$600
UVA$1000$1500
DAMASCO$1500$2000
MELÓN$1000$2000

Carnes

PRODUCTODESDEHASTA
ASADO$14.000$17.000
BLANDA$13.500$18.000
MOLIDA COMÚN$5500$6000
MOLIDA ESPECIAL$13.000$13.500
PECETO$18.000$19.000
COSTILLA$10.000$14.000
COSTILLA DE CERDO$7000$9000
MATAMBRE$14.000$15.000
MATAMBRE DE CERDO$8000$9000
CHORIZO$6000$6500
MORCILLA$4000$4500
BONDIOLA$8000$9000
MOLLEJA$22.000$23.000
OSOBUCO$9000$10.000
HÍGADO$4000$6000
LENGUA$9500$10.000
HUEVOS (cartón x 30)$5000$6500
POLLO$3500$4000
PECHUGA$7800$8300
MONDONGO$6000$7000
PATA MUSLO$3600$4000
BLANDA DE CERDO$8000$9000
MILANESA DE CARNE$14.000$15.000
MILANESA DE CERDO$8000$9500
MILANESA DE POLLO$4000$5000
CHINCHULINES$5500$6000

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