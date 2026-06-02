Calendario de Pagos ANSES Junio 2026

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán en estas fechas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Las Pensiones No Contributivas tendrán el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

La Asignación por Embarazo tendrá este cronograma:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

La Asignación por Prenatal y Maternidad se abonará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio

La Prestación por Desempleo Plan 1 tendrá estas fechas de pago:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Las Asignaciones Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se pagarán entre el miércoles 10 de junio y el martes 14 de julio, para todas las terminaciones de DNI. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditación desde el lunes 8 de junio, hasta el martes 14 de julio para todos los documentos.