Calendario escolar: fechas a tener en cuenta antes del inicio de clases
Educación brinda el cronograma vigente de actividades institucionales, evaluaciones y matriculación previas al comienzo del ciclo lectivo.
El Ministerio de Educación recuerda a la comunidad educativa las fechas establecidas para la organización institucional previa al inicio del ciclo lectivo 2026. El cronograma contempla instancias administrativas, evaluaciones, matriculación y actividades de planificación en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.
Luego se emitirá la resolución con el detalle de fechas del calendario escolar 2026.
Según lo dispuesto, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo para Educación Inicial y Primaria, mientras que en Educación Secundaria, en todas sus modalidades, el inicio será el miércoles 4 de marzo. En el caso de Educación Superior y Educación No Formal, las fechas de inicio son posteriores.
A continuación, el detalle por nivel y modalidad:
Educación Inicial (gestión estatal y privada)
13 al 25 de febrero: reuniones, presentaciones y actividades institucionales de planificación.
26 y 27 de febrero: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación Primaria
Modalidad Jóvenes y Adultos (PROPAA) (gestión estatal y privada)
13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación. Inscripción a evaluaciones libres.
20 y 23 de febrero: toma de evaluaciones libres.
23 al 25 de febrero: evaluación de estudiantes regulares.
26 y 27 de febrero: reubicación y ratificación de inscripciones.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación Secundaria Orientada y Artística
Modalidad Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional
13 al 19 de febrero: actividades institucionales de planificación.
19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (estudiantes libres).
23 al 27 de febrero: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.
2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.
4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.
Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (Secundaria Técnica y Agrotécnica – gestión estatal y privada)
Incluye: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
13 al 19 de febrero: reuniones institucionales y planificación.
19 y 20 de febrero: evaluación de espacios curriculares pendientes (incluye equivalencias y Plan FinEsTec).
23 al 27 de febrero: evaluación de estudiantes regulares (instancia febrero).
2 y 3 de marzo: matriculación definitiva.
4 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
11 al 13 de marzo: reubicación de estudiantes.
Educación Superior (gestión estatal y privada)
13 al 27 de febrero: actividades institucionales, consultas e inscripciones a exámenes (1° llamado).
2 al 27 de marzo: recepción de solicitudes de equivalencias.
2 al 6 de marzo: exámenes ordinarios (1° llamado).
2 al 31 de marzo: curso introductorio de ingreso y/o nivelación.
9 al 12 de marzo: inscripción a exámenes (2° llamado).
16 al 20 de marzo: exámenes ordinarios (2° llamado).
23 al 31 de marzo: inscripción y matriculación al ciclo lectivo.
6 de abril: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación Especial (gestión estatal y privada)
13 al 25 de febrero: actividades institucionales y planificación.
26 y 27 de febrero: ratificación de inscripciones.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios
13 al 27 de febrero: reuniones institucionales y capacitación.
2 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.
Educación No Formal (gestión privada)
13 al 20 de febrero: actividades institucionales de planificación.
23 al 27 de febrero: inscripciones para el ciclo lectivo 2026.
9 de marzo: inicio del ciclo lectivo 2026.