Calingasta: Orrego recorrió la obra del nuevo Hospital Aldo Cantoni que lleva un 87% de avance

Durante su visita por Calingasta, este lunes, el gobernador Marcelo Orrego visitó el predio donde avanza la construcción del nuevo Hospital Dr. Aldo Cantoni, una obra estratégica para el sistema de salud pública de la provincia.

Con un avance de obra del 87,42%, durante la recorrida, el mandatario pudo constatar el desarrollo, que renovará por completo la capacidad operativa del sistema de salud del departamento. Este edificio permitirá dar respuesta integral a las demandas de la comunidad calingastina y zonas aledañas.

Acompañaron en la recorrida de obra, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y demás autoridades de gobierno.

Actualmente, se llevan a cabo tareas de carpinterías de aluminio, pulido de pisos y colocación de equipos de termomecánica, en etapa próxima a finalizar. Mientras que, la pintura en todo el edificio está en etapa avanzada, la colocación de cielorraso al sector internación, avanzada y en etapa inicial en los demás sectores. Las instalaciones en general en estado avanzado, muebles fijos en colocación en todos los sectores, cubiertas de techo terminadas, cenefas terminadas y tabiques internos concluidos.

En esa línea, las obras exteriores, pisos articulados de hormigón, veredines de baldosones de grancilla y rejas doble línea municipal, se encuentran con avances significativos.

Sobre la nueva obra sanitaria

La construcción se levanta en un predio ubicado sobre Ruta Provincial 412, en la localidad de Villa Calingasta, al norte del barrio Río Calingasta. Esta nueva localización fue pensada para optimizar el acceso y fortalecer el entorno urbano, integrando al hospital con el tejido social y brindando condiciones adecuadas tanto para la atención médica como para el trabajo del personal sanitario.

El nuevo hospital contará con 13 consultorios, farmacia, sector de internación con 24 camas, sala de esterilización, cocina, comedor, lavandería, sala de conferencias, depósito, sector de urgencias, morgue, servicio de diagnóstico por imágenes (rayos X, mamografía), área de obstetricia y un sector de kinesiología.