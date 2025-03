Campaña de prevención de cáncer de cuello uterino

La campaña está dirigida a mujeres de hasta 65 años que lleven dos años activas sexualmente, que no hayan realizado su control ginecológico anual y no tengan cobertura de obra social.

🗓️ Fechas y horarios: Viernes 7, 14, 21 y 28 de marzo, de 10 a 16 horas. 📌Lugar: Consultorios Externos Adultos del Hospital Rawson.

✅ La atención será por orden de llegada y los requisitos para realizarse los estudios son: No estar menstruando; No haber tenido relaciones sexuales 72 horas antes del estudio; No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) previamente.

