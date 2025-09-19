RIVADAVIA ¡Campeonato de Truco Sanjuanino! EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025 Si sos de cantar envido sin dudar, este torneo es para vos Sábado 27 de septiembre 16:00 hs El Pinar Inscripciones gratis por parejas Escribí al 2645643671 ¡Una tarde a puro truco, premios y buena onda! ¿Jugás o pasás? Navegación de entradas Previous: La Cámara de Diputados designó a la nueva Jueza de Primera Instancia del Fuero de FamiliaNext: El Vicegobernador Fabián Martín te invita Más historias RIVADAVIA La aventura espacial ya está en Rivadavia EL REPORTERO 18 de septiembre de 2025 RIVADAVIA De baldío a punto de encuentro: Rivadavia inauguró la Plaza Khalil Gibran EL REPORTERO 18 de septiembre de 2025 RIVADAVIA Comprometidos con la protección y los derechos EL REPORTERO 17 de septiembre de 2025