Campeonato Sanjuanino de Automovilismo
Los motores se encienden y Rivadavia se prepara para vivir a pleno el Campeonato Sanjuanino de Automovilismo.
Este fin de semana, la adrenalina llega con un circuito pensado para disfrutar cada tramo de la competencia. Conocé el recorrido, organizate y sé parte de una jornada que combina deporte, pasión y encuentro en comunidad.
Cronograma:
Sábado 18 de abril
• Pellegrini y Calle 5: 12 a 16 hs
• El Pinar: 17 a 22 hs
Domingo 19 de abril
• Pellegrini y Calle 5: 9 a 13 hs
• El Pinar: 9 a 16 hs
Viví el automovilismo de cerca.
Viví Rivadavia.