Camping Don Bosco llenó de corazones felices

En el camping Don Bosco se llenó de corazones felices

Disfrutamos junto a los niños, docentes y todos los Centros de Desarrollo Infantil de Santa Lucía de una hermosa Jornada de la Familia.

Hubo bicicleteada, juegos al aire libre, postas deportivas, talleres de arte y música en vivo.

Quiero agradecer a todos los funcionarios y al equipo de trabajo, docentes y auxiliares, que cumplen una de las tareas más hermosas e importantes: recibir, enseñar y cuidar a nuestros pequeños día a día.

Los niños, acompañados por sus familias, nos recordaron lo importante que es compartir y aprender juntos.

Seguimos disfrutando y construyendo el mejor lugar para vivir.

Si nos acompañaste búscate en nuestro álbum de fotos https://www.flickr.com/…/15591…/albums/72177720329732516