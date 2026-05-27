Capacitación docente en Jáchal: el vicegobernador destacó el rol de la educación y el trabajo en equipo

EDITOR 27 de mayo de 2026
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En el marco de una jornada de formación destinada a docentes jachalleros, el vicegobernador Fabián Martín encabezó la apertura del curso “Introducción al Ceremonial y Protocolo Escolar”, impulsado por la Cámara de Diputados de San Juan junto a la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas. Acompañó en la ocasión, el legislador Miguel Vega. 

La actividad se desarrolló en la Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa María de Oro” y reunió a autoridades departamentales, equipos educativos y docentes de distintos establecimientos del departamento.

Durante su discurso, el vicegobernador puso en valor la identidad cultural de Jáchal y remarcó la importancia de acompañar a las nuevas generaciones desde la educación y la escritura. En ese sentido, destacó la convocatoria al programa “San Juan Escribe 2026”, impulsado por la Cámara de Diputados, y alentó a los docentes a incentivar la participación de sus alumnos.

“Es muy importante que ustedes puedan impulsarlos y alentarlos. La mano del docente es fundamental para descubrir talentos y motivar a los chicos a escribir”, expresó Fabián Martín, al tiempo que recordó la experiencia de los jóvenes ganadores de la edición anterior, quienes pudieron participar de la Feria Internacional del Libro y publicar sus obras.

Asimismo, resaltó el valor de la capacitación docente y agradeció el acompañamiento de la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas en la formación vinculada al protocolo escolar. “Son herramientas que ordenan, mejoran y enriquecen cada acto institucional”, señaló.

En el tramo final de su mensaje, el vicegobernador compartió una reflexión centrada en la vocación y el compromiso con la comunidad educativa. Inspirado en una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, convocó a trabajar “con amor y pensando en el bien común”, destacando que “cuando las cosas se hacen con amor, los cambios son posibles”.

También agradeció el respaldo del gobernador Marcelo Orrego y de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, para que la capacitación contara con reconocimiento oficial y puntaje docente.

La jornada formativa brindó herramientas vinculadas al ceremonial y protocolo escolar, fortaleciendo la organización institucional en los establecimientos educativos del departamento.

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